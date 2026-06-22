الداخلية القطرية: 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار مصنع برأس لفان

اخر تحديث : 22/06/2026

الداخلية القطرية: 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار مصنع برأس لفان

أعلنت وزارة الداخلية القطرية فجر اليوم الاثنين، أن 54 شخصا أصيبوا في حادث الانفجار الذي وقع في مصنع برأس لفان شمالي قطر نتيجة عطل فني.

وأضافت الوزارة في منشور على منصة « إكس » أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) باشرت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت متأخر من مساء الأحد، وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، مبينة أن فِرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث.


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