السبت أول أيام رمضان في السعودية وقطر وفلسطين

أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين أن السبت أول أيام شهر رمضان للعام 1446، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني ووزارة الأوقاف بإقليم كردستان أن السبت هو غرة رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن الأحد هو أول أيام الشهر.

من ناحية أخرى، أعلنت كل من ماليزيا وسنغافورة وتايلند وكمبوديا أن الأحد هو غرة رمضان.

كلمات البحث :السعودية;رمضان;فلسطين;قطر