السعودية تعلن أول أيام شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى



أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريًا. وبالتالي عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 جوان 2024.

وحسب هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، فإن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم 15 جوان، وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 جوان .

وأوضحت هيئة كبار العلماء أن: « شهر ذي الحجة ج يبدأ بيوم الجمعة الموافق 7 جوان 2024 وعدد أيامه 30 يوما وينتهي بيوم السبت الموافق 6 جويلية 2024 ودليل ذلك أن ولادة شهر ذي الحجة تكون في مساء اليوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 6 جوان 2024 الساعة 3:37″.

وتابعت: « بهذا يتضح أن ليلة الجمعة هي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة ، كما يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق 15 جوان 2024 وأن يوم الأحد الموافق 16 جوان هو يوم عيد الأضحى ».

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