الصين: زلزال بقوة 5.2 درجة يُودي بحياة شخصين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين. وتم تسجيل قتيلين وجريح واحد وانهيار بعض المباني.

وحسب ما ذكر تقرير مركز شبكات الزلازل للصين، ضرب الزلزال منطقة ليونان على عمق ثمانية كيلومترات.

وتقوم سلطات الطوارئ والإطفاء والشرطة بأعمال الإنقاذ، حيث تم نشر قوى الإنقاذ، بما فيها 51 مركبة إطفاء وأكثر من 300 فرد للبحث والإنقاذ وإخلاء السكان ومراقبة الهزات الارتدادية. كما تم إرسال فريق عمل مركزي لتوجيه أعمال الإغاثة في المواقع المنكوبة.

كلمات البحث :الصين;زلزال;وفاة