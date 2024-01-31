قطاع غزة: العثور على 30 جثمانًا داخل مدرسة أعدمهم الاحتلال ودفنهم تحت الرمال

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 117 من الحرب مخلّفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الصهيوني 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 26751 شهيد و 65636 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعثر مواطنون على 30 جثمانًا داخل مدرسة خليفة بن زايد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وحسب ما صرح به شهود لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية، فإن الشهداء كانوا مكبلي الأيدي والقماش على أعينهم وتم اعدامهم من قبل الاحتلال ودفنهم تحت الرمال في أكياس بلاستيكية سوداء.

وكان الناطق باسم الصحة بغزة أشرف القدرة تحدث أمس عن إعدامات ميدانية بخان يونس، وواصل جيش الاحتلال محاولاته اجتياح خان يونس بعد احكام الحصار عليها.

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