الفرنسي عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

أحرز مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبيليه جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية متقدما على الإسباني ولاعب برشلونة لمين يامال الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب تحت الـ21 عاما وتلاهما الدولي البرتغالي فيتينيا لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة، ومن ثم النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنقليزي.

وأحرز نادي باريس سان جرمان جائزة نادي العام، في حين فازت الإسبانية أيتانا بونماتي جائزة الكرة الذهبية للسيدات. واحتضن مسرح شاتوليه بباريس مساء الإثنين حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية السنوي.

وصرح عثمان دمبيلي بعد تتويجه بالكرة الذهبية: « ما أعيشه استثنائي. لقد كان عاما رائعا مع باريس سان جيرمان. أشعر ببعض التوتر، الأمر ليس سهلا. إنه لأمر استثنائي أن يمنحني رونالدينيو هذه الجائزة. أشكر باريس سان جيرمان الذي جاء يبحث عني في عام 2023، رئيسه ناصر الخليفي، الفريق بأكمله ».

كلمات البحث :الكرة الذهبية;عثمان ديمبيلي;فرنسي