المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات آسفي إلى 21 وفاة

أعلنت السلطات المحلية بإقليم آسفي جنوبي الدار البيضاء بالمغرب أنه، وفي تحيين مستجد لحصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء الأحد، وما خلفتها من سيول فيضانية هائلة خلال فترة زمنية وجيزة، تم، تعداد 21 حالة وفاة.

وأكد المصدر ذاته أن التعبئة المكثفة تتواصل من أجل مواصلة عمليات التمشيط والإنقاذ والبحث عن مفقودين محتملين، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتوفير الدعم والمواكبة لفائدة الساكنة المتأثرة بهذه الوضعية الاستثنائية.

كلمات البحث :المغرب;ضحايا;فيضانات آسفي