المنتخب السنغالي يعبر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

اخر تحديث : 14/01/2026
السينغال

فاز المنتخب السنغالي على نظيره المنتخب المصري وتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025.
وجاء عبور منتخب « أسود التيرانغا » إلى المشهد الختامي بعد تغلّبه على نظيره منتخب « الفراعنة » بهدف نظيف اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025.
وفرض ساديو ماني نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة (78).
وستلاقي السنغال في النهائي الفائز من مواجهة نيجيريا والمغرب.


