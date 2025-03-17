الموت يغيّب الممثل اللبناني أنطوان كرباج

غيّب الموت الممثل اللبناني انطوان كرباج عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد صراع مع المرض، ومعاناة من الزهايمر أفقده معرفته بالمحيطين وأبعده عن الحياة الاجتماعية..

وأنطوان كرباج، ممثل ومسرحي لبناني ولد في بلدة زبوغة، سفح جبل صنين، لبنان، لأسره لبنانية، وقد تلقى علومه في المدرسة الرسمية، كما درس مادتي التاريخ والجغرافيا في دار المعلمين وتخرج من الجامعة اليسوعية.

تزوج من الشاعرة والصحافية والرسامة (لور غريب) عام 1966، ولديه منها ثلاثة أولاد .

ظهرت موهبته التمثيلية في سن التاسعة، عندما كان يؤلف « الإسكتشات » ويؤديها مع الجيران والأقارب في منزله. وفي أواخر الخمسينيات عند دراسته للتاريخ في جامعة القديس يوسف بالكلية الشرقية، بدأ نشاطه المسرحي على مسرح الجامعة، إلا أن أول عمل مسرحي شارك فيه جديا كان في المغرب عبر مسرحية (أطلال وليل)، وبعدها تعاون مع (منير أبو دبس) حتى عام 1968 الذي انتقل فيه إلى الرحابنة، إلى جانب هذا فقد قدم العديد من الأفلام بداية من (غارو) عام 1965، وكذلك (سفر برلك) عام 1967، ورغم كل ذلك فقد كانت بدايته في الدراما متأخرة حيث جاءت عام 1974 عبر مسلسل (البؤساء).

عاد الى بعلبك مع فيروز بعد غيبة العشرين سنة من الحروب قبل أن يرحل الفنان منصور الرحباني وشاويش مسرحهم وليم حسواني .

عاد الى الدراما التلفزيونية بعد الحرب ووقف أمام السي فرنيني في » عصر الحريم » وأمام هيام أبو شديد في » لولا الحب » كما كان يقف أمام الكبيرتين هند أبي اللمع ونهى الخطيب في الزمن الذهبي الجميل .