برشلونة يقيل رسمياً مدربه تشافي هيرنانديز

أعلن فريق برشلونة بشكل رسمي اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة « إكس » للتواصل الاجتماعي، عن إقالة مدربه تشافي هيرنانديز.

وجاء في بيان برشلونة أن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا أبلغ تشافي صباح الجمعة أنه لن يستمر مدرباً للفريق في الموسم القادم.

ووجه برشلونة عبر بيانه الشكر لتشافي على مسيرته الرائعة والتاريخية كلاعب وعلى ما قدمه مع الفريق في الموسمين الماضيين.

وختم برشلونة في بيانه أنه في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الهيكل التدريبي الجديد للفريق.

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