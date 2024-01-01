بعد زلزال بـ7.4 درجة: أمواج تسونامي بارتفاع 5 أمتار تصل إلى مناطق على الساحل الغربي لليابان

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.

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