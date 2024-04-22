بعد سلسلة هزات أرضية.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، لسلسلة من الزلازل مساء اليوم الاثنين، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين.

وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من نيسان، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.

بحسب وكالة « فرانس برس »، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع اليوم بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.

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