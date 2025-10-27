تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية وسقوطهما في بحر جنوب الصين

أعلن أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة ومروحية تابعة لحاملة الطائرات « يو إس إس نيميتز » سقطتا في بحر جنوب الصين بفارق 30 دقيقة بين سقوطهما بعد ظهر أمس الأحد.
وذكر الأسطول في بيان أن أفراد طاقمي الطائرتين تم إنقاذهم، وأنهم « بخير وحالتهم مستقرة »، وأضاف البيان أنه يجري التحقيق للوقوف على أسباب الحادثين .
وتعود حاملة الطائرات « يو إس إس نيميتز » إلى قاعدتها الأصلية في قاعدة البحرية بولاية واشنطن بعد أن تم نشرها في الشرق الأوسط معظم فصل الصيف
