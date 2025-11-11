تركيا تعلن تحطم طائرة شحن عسكرية لها على الحدود الجورجية الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة شحن تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد.
وأضافت الوزارة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة « إن سوسيال » التركية، أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية.
وأوضحت أن طائرة الشحن العسكرية المنكوبة من طراز « C130″.
من جهته، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن عملية البحث والانقاذ مستمرة وأن نظيره الجورجي غيكا غلادزي توجه إلى مكان الحادث.
