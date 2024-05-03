جائزة اليونسكو لحرية الصحافة تُمنح للصحافيين الفلسطينيين بغزة

منحت منظمة اليونسكو يوم الخميس، جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر .

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: « في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين، الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية ».

وأضاف: « نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير ».

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، إن الجائزة « تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة ».

ووفقا للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، قتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا، في المقابل أكدت مصادر إعلامية أخرى أن حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة بلغت 141 صحفيا.

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