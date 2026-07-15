ديشان: خيبة أمل كبيرة والخطأ يعود إلينا أولا

أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان في تصريح صحفي عقب هزيمة فريقه في نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بنتيجة (0-2، أن) اللاعبين محطمون لأن طموحاتهم كانت كبيرة » ، مضيفا: « يجب أن نعترف بأننا كنا اليوم أقل مستوى من الناحية الفنية أمام منتخب أحسن التحكم في مجريات المباراة. لكن الخطأ يعود إلينا أولا، ولا أريد تحميل المسؤولية لأي طرف. بعد ذلك، سأطرح سؤالا وأمتنع عن الإجابة عليه. هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟. »

« لكن السبب الأول هو أننا كنا دون المستوى وأقل خطورة هجوميا مما كان يمكن أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تقود إلى مواقف وفرص. علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو المستوى العالي جدا. سنخوض مباراة المركز الثالث الآن، لكن ذلك لن يغير شيئا. لا أريد أن أبدد كل ما تحقق، لكن في هذه المباراة تحديدا، أظهرت إسبانيا شيئا أكثر منا ».

« لقد حضرت المباراة مع اللاعبين، واضعين هذا الهدف نصب أعيننا، وبذلنا كل ما في وسعنا للذهاب إلى النهاية. لم ننجح، لذلك فإن خيبة الأمل موجودة وهي كبيرة، لأنها بطولة كأس العالم. لن أنكر كل ما قمنا به بشكل جيد، وبشكل جيد جدا، رغم التعقيدات التي واجهتنا، لكن هذا يرتبط بطبيعة هذه البطولة بالنسبة إلى جميع المنتخبات، مع أنني كنت أعتقد أننا تعافينا بشكل جيد للغاية. لقد افتقدنا كثيرا إلى الحدة الهجومية. والحدة ليست ربما المصطلح المناسب، لكننا انتقلنا من مهرجان هجومي لمنتخب فرنسا إلى ما يشبه العدم هذا المساء. وقد حدث ذلك لأن المنافس منعنا من اللعب، ولأن دقتنا الفنية كانت أقل، وربما لأن بعض اللاعبين كانوا يفتقرون إلى الطاقة أيضا. ومن ثم تتعطل الهجمات. الإسبان يجيدون ذلك كثيرا، سواء في قراءة اللعب الاستباقية أو اعتراض التمريرات. بعد ذلك اضطررنا إلى الدفاع، ولذلك لم نتمكن، كما كنا نرغب، من خلق المزيد من المشكلات لهم على الصعيد الهجومي. »

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