رحيل الكاتب والممثل الفلسطيني السوري هاني السعدي



توفي اليوم الجمعة الكاتب والممثل الفلسطيني السوري هاني السعدي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وهو والد الفنانتين روعة وربى السعدي.

وُلد هاني السعدي في قرية صفورية في فلسطين في السادس من جوان عام 1944، ولجأ إلى سورية مع عائلته خلال طفولته سنة 1948، حيث استقرت الأسرة في مخيم اليرموك، الذي يُعرف بأنه عاصمة الشتات الفلسطيني في سورية.

وبدأ الراحل مسيرته الفنية عام 1969 بالمشاركة في فيلم بوابة الغزلان، وبعد عدة سنوات انضم إلى نقابة الفنانين السوريين في فيفري 1973. جمع خلال مسيرته بين التمثيل والكتابة، وقدم أعمالًا بارزة مثل « أسعد الوراق » و »الحدود » و »تجارب عائلية » و »آخر الفرسان »، قبل أن يقرّر التفرغ للكتابة.

قدّم السعدي أعمالاً بقيت راسخة في ذاكرة المشاهد العربي، من أبرزها مسلسلات « الجوارح » و »الكواسر » و »البواسل » التي شكّلت علامة فارقة في الفانتازيا التاريخية في الدراما السورية والعربية، كما كتب مسلسل « الموت القادم إلى الشرق » الذي تناول صراعات النفوذ ضمن إطار تاريخي متخيّل، بالإضافة إلى حارة نسيها الزمان ودائرة النار. كما كتب للإذاعة والسينما، ومن أبرز أفلامه « ليل الرجال ».

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