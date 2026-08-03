زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنّ زلزالًا بقوة 5.6 درجة وقع على بُعد 38 كيلومترًا شمال غربي مدينة السويس، ونحو 120 كيلومترًا جنوب جنوب شرق بورسعيد.

ووفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، شعرت دول مجاورة بالزلزال بدرجات متفاوتة، ومنها مصر وفلسطين وقبرص والسعودية والأردن وتل أبيب ولبنان وسوريا.

ووثّقت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الزلزال واهتزاز مبنى سكني، فيما وثّق مصريون بهواتفهم لحظة اهتزاز محتويات شققهم السكنية، فيما أظهرت مقاطع مصورة سائحًا يهرب من غرفته الفندقية لحظة وقوع الزلزال، وأبًا يحاول تهدئة طفلته، عقب هروعهما إلى الشارع إثر الزلزال.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر المصري عدم تلقيه أي تقارير حتى الآن عن إصابات أو أضرار في الممتلكات بعد الزلزال.

كلمات البحث :زلزال;مصر