زلزال يضرب جنوب غرب تركيا

هز زلزال بقوة 4.4 درجة، اليوم الاثنين، منطقة يشيلوفا في مقاطعة بوردور جنوب غرب تركيا، بحسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

ووقع الزلزال في حوالي الساعة 08:28 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزه عند خط عرض 37.689 درجة شمالا وخط طول 29.944 درجة شرقا. وبلغ عمق الزلزال 13.23 كم.

وحتى الآن لا توجد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا. وشهدت المنطقة، المعروفة بنشاطها الزلزالي، زلازل في الماضي. وتقوم السلطات ووكالات المراقبة بتقييم الوضع بنشاط لتحديد مدى أي تأثير محتمل.

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