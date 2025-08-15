سقوط حافلة المسافرين بوادي الحراش: ارتفاع الحصيلة إلى 18 وفاة و9 جرحى

ارتفع عدد ضحايا حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقـوطها من الجسر في مجرى واد الحراش بالجزائر العاصمة مساء اليوم الجمعة، إلى 18 قتلى و9 جرحى، حسب ما أفاد به لوكالة أنباء الجزائر المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الرائد نسيم برناوي في حصيلة جديدة.

وأكد الرائد برناوي أن اثنين من الجرحى يوجدون في حالة حرجة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

كما ذكر المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت اثر هذا الحادث على الساعة 17سا46د و أن العملية لاتزال جارية للبحث عن ضحايا آخرين.

كلمات البحث :حافلة;وادي الحراش;وفيات