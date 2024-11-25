سوريا: قصف صهيوني يستهدف عدّة جسور في منطقة القصير بريف حمص

أعلنت وكالة سانا السورية الرسمية مساء اليوم الاثنين، أن سوريان أصيبا جراء عدوان صهيوني استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة أن حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص.

وأضاف المصدر: أن العدوان أدى إلى « إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية » .

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