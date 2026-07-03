سويسرا تقصي الجزائر وتتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2026

تأهل المنتخب السويسري إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA 2026™ عقب فوزه على نظيره المنتخب الجزائري 2-صفر اليوم الجمعة في مباراة دور الـ32.

وسجل كل من بريل إمبولو (10) ودان ندوي (46) هدفي منتخب سويسرا.

وسيلاقي المنتخب السويسري في الدور القادم الفائز من مواجهة كولومبيا أمام غانا.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لمنتخب سويسرا في كأس العالم 2026، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب السويسري 3 انتصارات أو أكثر في نسخةٍ واحدةٍ من كأس العالم.

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