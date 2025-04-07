شهداء بالعشرات وطائرات الاحتلال تستهدف خيام الصحفيين

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم صحفيون، فجر اليوم الاثنين، بغارات جديدة على خان يونس، في وقت توعد فيه جيش الاحتلال الصهيوني بمهاجمة دير البلح وسط قطاع غزة بذريعة إطلاق صواريخ منها على عسقلان وأسدود.

وقد استهدفت غارة للاحتلال منزلا لعائلة النفار وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم سيدتان، وإصابة أكثر من 28 آخرين بجروح متفاوتة.

وبعيد هذه الغارة، قصفت طائرات صهيونية خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد شخصين، أحدهما الصحفي حلمي الفقعاوي، وإصابة 6 صحفيين آخرين بينهم مصور قناة الجزيرة محمود عوض.

وقد التهمت النيران موقع الخيمة ولم يتمكن الشبان الحاضرون في محيطها من إنقاذ أحد المصابين من ألسنة النيران.

ومنذ استأنفت تل أبيب عدوانها على قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي، تعرضت خان يونس، بما في ذلك منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب المدينة، إلى موجات من القصف أسفرت عن عدة مجازر.

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