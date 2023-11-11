« صحة غزة »: سنحفر مقبرة جماعية بمجمع الشفاء لدفن 100 شهيد

كشف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش عن عزمهم حفر مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، اليوم السبت لدفن شهداء لم يتمكنوا من الخروج لدفنهم بسبب القصف الصهيوني العنيف المتواصل منذ 3 أيام بمحيط المجمع.

وقال البرش في تصريحات مساء الجمعة، إن القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليالي و يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع ».

وأضاف أن قصف الاحتلال الصهيوني عرقل دخول أو خروج عربات الإسعاف من وإلى المجمع. قائلا: « نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء ».

وتابع مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: « لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى ».

ومنذ أيام، يُصعد الجيش الصهيوني هجماته ضد مستشفيات قطاع غزة، ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى حالة قلق كبيرة على مصير النازحين في تلك المستشفيات.

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