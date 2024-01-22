عشرات المفقودين بعد انهيار أرضي في جنوب غرب الصين

أدى انهيار أرضي وقع في إقليم يوننان بجنوب غرب الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى فقدان ما لا يقل عن 47 شخصا من 18 أسرة، فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الاثنين أنه في حوالي الساعة 5:51 صباحا (2151 بتوقيت غرينتش)، وقع انهيار أرضي في قريتين في مدينة تشاوتونغ.

وذكر التلفزيون أن رجال الإطفاء تحركوا بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج صباح اليوم.

وذكر التقرير أن الصين أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ، كما تم إجلاء أكثر من 500 شخص. ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي.

ويشهد إقليم يوننان في جنوب غرب الصين، من بين عدة أقاليم في المنطقة الجنوبية للبلاد، موجة باردة ودرجات حرارة تقترب من الصفر أو تنخفض عنه وتقل عن درجة التجمد، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

كما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الاثنين.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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