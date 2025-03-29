عيد الفطر.. الأحد بالسعودية و8 دول والاثنين في تونس و7 دول

أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والسودان ولبنان، مساء السبت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

بينما أعلنت كل من تونس ومصر وسوريا والأردن والعراق وسلطنة عمان وليبيا والجزائر أن الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

ومن المقرر أن يستطلع المغرب هلال شهر شوال مساء الأحد، حيث يوافق اليوم في المملكة الـ28 من رمضان.

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