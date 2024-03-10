غدا: أول أيام شهر رمضان في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة.

كذلك أعلنت الإمارات وقطر غداً أول أيام الشهر المبارك.

وأتى ذلك في حين قال مركز الفلك الدولي اليوم الأحد، إنه في محاولة لرؤية الهلال استُخدمت تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

وأضاف في تغريدة على موقع « إكس »، بأن استخدام تقنية التصوير الفلكي أمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال علما بأن السماء صافية جدا.

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