فرنسا تتخطّى المغرب وتعبر إلى نصف النهائي

عبر منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026 بعد انتصاره على نظيره منتخب المغرب.

وجاء تأهّل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين نظيفين في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب بوسطن الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي ليصبح أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026.

وبادر كيليان مبابي بافتتاح التسجيل لمنتخب « الديوك » في الدقيقة (60).

وضاعف أوصمان ديمبيلي النتيجة لفرنسا في الدقيقة (66).

وشهد اللقاء إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء تصدّى لها ياسين بونو حارس مرمى منتخب « أسود الأطلس » ببراعة في الدقيقة (28).

وسيلاقي منتخب فرنسا في نصف النهائي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب دالاس.

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