فرنسا تُعلن تسجيل أول إصابة يفيروس هانتا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم الإثنين، أن الفحوصات أظهرت أن فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية « إم في هونديوس » قد ثبتت إصابتها بفيروس هانتا. وأشارت ريست إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل فرنسا.

ومن أصل الفرنسيين الخمسة الذين أُعيدوا إلى باريس ووُضعوا في الحجر الصحي، ذكرت الوزيرة متحدثة لإذاعة فرانس إنتر أن حالة امرأة « تدهورت الليلة الماضية » و »أظهرت الفحوصات إصابتها ». ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا جديدا بعد الظهر بهذا الشأن.

وحذرت وزيرة الصحة ستيفاني ريست مساء الأحد في نشرة الأخبار على قناة « فرانس 2″ العمومية، من أنه يتعين الانتظار 24 ساعة لتحديد ما إذا كان هذا المريض مصابا بالفعل بفيروس هانتا.

كلمات البحث :إصابة;فرنسا;فيروس هانتا