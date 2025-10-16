فلكيََّا: الخميس 19 فيفري غرة شهر رمضان

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، عن موعد شهر رمضان المبارك 2026، وأول أيامه فلكياً.

فوفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 فيفري 2026.

وبحسب رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم جروان، يولد هلال شهر رمضان 1447 يوم الثلاثاء 17 فيفري المقبل الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات (15:01 بتوقيت السعودية)، وسيختفي بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة، ليصبح عمره مع الغروب نحو 2:12 ساعة فقط، لذا من المتوقع تعذر رؤيته.

وأضاف أنه « عليه فإن الخميس 19 فيفري هو غرة شهر رمضان المبارك، والجمعة 20 مارس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ».

وسيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1447، الذي من المتوقع أن يوافق 18 فيفري 2026 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.

كلمات البحث :رمضان;فلكيََّا