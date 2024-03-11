فيضانات تخلف 26 قتيلا وفقدان 11 آخرين في إندونيسيا

اخر تحديث : 11/03/2024

فيضانات تخلف 26 قتيلا وفقدان 11 آخرين في إندونيسيا

ارتفعت اليوم الاثنين، حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلا و11 مفقودا، وفق ما أكده مسؤول في خدمات الإسعاف.

وتسببت أمطار غزيرة الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.

وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن « 11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا »، مرجحا أن يرتفع عدد الضحايا.


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