كأس العرب 2025: إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث بسبب الأحوال الجوية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا » إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2025 بين منتخبي السعودية والإمارات اليوم الخميس بسبب سقوط الأمطار على ملعب خليفة الدولي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين مع إلغاء هدف للمنتخب السعودي عن طريق المهاجم سالم الدوسري بداعي التسلل في الدقيقة 19.

وجاء قرار حكم المباراة بإلغاء المُواجهة قبل انطلاق الشوط الثاني وملاحظة أنّ الكرة لا تتحرّك بشكل طبيعي.

كلمات البحث :الأحوال الجوية;المركز الثالث;كأس العرب