لاعبو إسبانيا بقيادة رودري يسيطرون على جوائز المونديال

حصل نجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الإسباني رودري على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ولعب رودري كل مباريات المنتخب الإسباني في البطولة (8 مباريات) بمجموع دقائق بلغ 819 دقيقة وقام بسبع محاولات للتسجيل على المرمى علماً بأنه قام بـ803 تمريرة بنسبة دقة بلغت 94% كما قام بـ16 محاولة دفاعية في وسط الملعب بنسبة نجاح بلغت 94%.

كما أعلن الاتحاد الدولي « فيفا »، الجهة المنظمة للبطولة، اختيار زميلي رودري في المنتخب الإسباني أوناي سيمون وباو كوبارسي (19 عاما)، أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب في البطولة على التوالي.

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