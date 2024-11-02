ليبيا: إحباط تهريب سلع ممنوعة ووقود عبر معبر رأس الجدير

أعلنت وزارة الداخلية الليبية مساء الجمعة، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في تأمين منفذ رأس الجدير البري، تمكنت الجمعة، من ضبط كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تمكنت قوة الأمن والنظام التابعة للجهاز من ضبط عدد من المركبات التي كانت معدة لتهريب الوقود إلى خارج البلاد وجاءت هذه العملية من خلال إقامة بوابات تفتيش فجائية في منطقة العسة الحدودية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة ظاهرة التهريب وحماية موارد الدولة.

كلمات البحث :تهريب;رأس الجدير;ليبيا;معبر