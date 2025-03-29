ماليزيا وبروناي وأستراليا يُعلنون الاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من ماليزيا وبروناي، أن بعد غد الاثنين، الموافق لـ 31 مارس سيكون هو يوم عيد الفطر لتكون بذلك من أوائل الدول الاسلامية التي تحدد هلال شهر شوال.

وذكر مركز الفلك الدولي منذ قليل عبر حسابه في «إكس»، أن الشمس غربت الآن في ماليزيا وبروناي وعيد الفطر فيهما سيكون يوم الاثنين نظراً لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما. وأوضح المركز أن رؤية الهلال ستكون يوم غد الأحد ممكنة في تلك الدولتين بالعين المجردة.

وكانت أستراليا أول دولة تعلن رسمياً موعد عيد الفطر، حيث أعلن ‏ مجلس الإفتاء بأستراليا، في بيان أصدره، أن آخر يوم في رمضان هو الأحد المقبل 30 رمضان، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 1 من شوال، بناء على عدم توفر شروط الرؤية في أستراليا.

وأوضح مجلس الإفتاء الأسترالي في البيان، أنه بعد التحري من المراصد المحلية والعالمية، تقرر أن هلال شوال سيولد في سيدني يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شرق أستراليا – بعد غروب شمس تلك الليلة.

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