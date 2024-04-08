مركز الفلك الدولي: الأربعاء 10 أفريل عيد الفطر المُبارك

أعلن مركز الفلك الدولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن رؤية هلال شهر شوال، اليوم الإثنين، مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأضاف المركز أن الأربعاء 10 أفريل هو أوّل أيام عيد الفطر باعتماد رؤية الهلال التي ستكون ممكنة يوم الثلاثاء بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.

وأشار المركز إلى أن العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الإثنين، لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ، وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق، وهذا معروف مسبقا من خلال الحسابات العلمية القطعية.

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