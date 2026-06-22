مصر تُحقق أول فوز في تاريخها بكأس العالم

حقق منتخب مصر أول فوز في تاريخ مشاركاته في كأس العالم الممتد منذ عام 1934 بالتغلب على نيوزيلندا (3-1) ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA 2026™.

أقيمت المباراة في مدينة فانكوفر الكندية وباغت المنتخب النيوزيلندي نظيره المصري بإحرازه الهدف الأول عن طريق فين سورمان في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 58 تمكن مصطفى زيكو من تسجيل هدف التعادل لمصر قبل أن ينجح قائد الفراعنة محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأحكم الفراعنة قبضتهم على المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وقد وصل المنتخب المصري بذلك للنقطة الرابعة وتصدر المجموعة السابعة عقب نهاية الجولة الثانية، فيما حل منتخب إيران في المركز الثاني وبلجيكا في المركز الثالث.

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