مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها

توفيت اليوم الخميس، الفنانة القديرة هدى شعراوي، عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر جريمة قتل مروعة تعرضت لها في منزلها بحي باب سريجة في دمشق.

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أن وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية باشرت فوراً الإجراءات القانونية اللازمة عقب تلقي البلاغ بالعثور على شعراوي مقتولة داخل منزلها، شملت تطويق موقع الحادث، وجمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.

وُلدت الراحلة في دمشق عام 1938، وبدأت مشوارها الفني في الإذاعة السورية وهي في التاسعة من عمرها، حيث شاركت في عدد من الأعمال الإذاعية، من أبرزها حلقات المسلسل الشهير “حكم العدالة”.

امتدت مسيرتها التلفزيونية لنحو نصف قرن، وقدمت خلالها أكثر من 50 عملاً، بدءاً من مسلسل “فوزية” عام 1977، مروراً بأعمال بارزة مثل: نساء بلا أجنحة (1987)، لك يا شام (1989)، أيام شامية، عيلة خمس نجوم (1992)، وصولاً إلى آخر أعمالها “النار بالنار” عام 2023.

كلمات البحث :مقتل;ممثلة;هدى شعراوي