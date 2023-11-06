وزيرة الصحة: الكارثة تتفاقم بغزة مع عدم القدرة على علاج الجرحى

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، إن الكارثة في قطاع غزة تتفاقم مع عدم قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين والمرضى، نتيجة نقص الإمدادات الطبية والوقود.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن شهراً كاملاً مر على بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة، مخلفة أكثر من 10 آلاف شهيد، وآلاف الجرحى.

وتابعت أن قوات الاحتلال لا تزال تستهدف المستشفيات بقصد تدميرها وقتل من بداخلها من مرضى وأطباء ونازحين، لرفع حصيلة الضحايا.

وأكدت وزيرة الصحة مجدداً على أن كل ما تشيعه تل أبيب بخصوص المشافي في القطاع هي ذرائع واهية لاستهدافها والإمعان بقتل الأبرياء.

وأشارت الوزيرة الكيلة على أن 192 شهيداً ارتقوا نتيجة القصف الصهيوني على قطاع غزة، إضافة إلى 120 شهيداً، فيما تعطلت 32 سيارة إسعاف بالكامل.

وتابعت أن 16 مستشفى من أصل 35 تعمل في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، إضافة لـ51 مركزاً صحياً من أصل 72 مركزاً.

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