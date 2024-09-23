وزير الصحة اللبناني: استشهاد 274 شخصًا و1024 جريحًا جراء غارات الاحتلال

قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن حصيلة الشهداء جراء غارات الاحتلال القائمة منذ صباح الاثنين، ارتفعت إلى 274 شهيدا، منهم 21 طفلا و39 امرأة، إضافة إلى 1024 جريحًا على الأقل.

وأضاف الأبيض أن الضربات طالت سيارات الإسعاف والمراكز الصحية وسيارات الإطفاء وقوافل المدنيين لإجلاء المواطنين.

من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في مداخلة خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين، أن العدوان الصهيوني على بلاده «حرب إبادة ومخطط يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء» وسط غارات جوية عنيفة على شرق وجنوب ولبنان.

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