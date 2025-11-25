وفاة الفنانة الجزائرية « بيونة »

توفيت الفنانة باية بوزار المعروفة فنيا بـ « بيونة » صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 73 عاما.

وتُعتبر الراحلة وهي من مواليد 1952 بالعاصمة، من أهم الفنانين الجزائريين حيث عرفت بأدوارها في السينما والتلفزيون، داخل و خارج الوطن، لتترك بصمة كبيرة في مجال الكوميديا من خلال أدوارها التي أسعدت أجيالا من الجمهور، ما جعلها واحدة من الممثلين البارزين عبر مسار حافل من الأعمال السينمائية.


