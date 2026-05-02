وفاة الفنانة المصرية سهير زكي بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، الفنانة المصرية سهير زكي بعد صراع طويل مع المرض.

وسهير زكي من مواليد 4 جانفي 1945، وتزوجت من محمد عمارة، وظهرت كراقصة للمرة الأولى في برنامج « أضواء المسرح ».

وقدمت سهير زكي العديد من وصلات الرقص في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقامت بالرقص أمام العديد من الزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

وتعد أول من قدم رقصات على أنغام أغاني « كوكب الشرق » أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجاب الست.

