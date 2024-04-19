وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني عن 81 عامًا

توفي اليوم الجمعة، الفنان المصري القدير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلنه نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي.

وقد كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني مسلسل القاصرات، إنتاج 2013.

قدم الراحل في بداياته أدوارا صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

واستمر نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينيات والثمانينيات بمسلسلات (أم العروسة) و(قطار منتصف الليل) و(أبنائي الأعزاء.. شكرا) و(الزوجة أول من يعلم)، لكن يظل مسلسل (ليالي الحلمية) بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ هو أيقونة مشواره الفني، حيث قدم فيه دور « العمدة سليمان غانم » ليُطلق عليه النقاد لاحقا لقب « عمدة الدراما المصرية ».

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