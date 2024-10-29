وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

أعلن محمد يوسف وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب محمد يوسف، عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته».

وولد الفنان حسن يوسف في 14 أفريل 1934، وقدم عددا من الأعمال المميزة، واشتهر بلقب «الولد الشقي» بين الجمهور والنقاد، إلى أن ابتعد عن العمل الفني، وعاد لتقديم الأعمال الفنية.

الراحل حسن يوسف مثّل وأخرج العديد من الأفلام، اشتهر في الستينيات بأدوار «الولد الشقي».

واتجه الراحل حسن يوسف للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام، مثّل في بعضها، وشاركته في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

وتخرج الفنان حسن يوسف من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955.

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