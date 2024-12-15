وفاة الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي

توفى الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر.

ونقل الفنان الراحل إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.

ونشر الحساب الرسمي للفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة يعلن فيها أولاده عن رحيل « القبطان »، حيث أعلنوا عن موعد صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

واشتهر الحلفاوي بدوره الشهير « نديم هاشم »، رجل المخابرات المصري في مسلسل « رأفت الهجان » الذي عرض على 3 أجزاء في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

كما لعب أدوارا عدة بالتلفزيون والسينما، إذ ساعدته ملامحه المصرية المميزة ولهجته القوية على أداء الأدوار الجادة والعسكرية، ولمع في أداء دور ضابط البحرية بفيلم « الطريق إلى إيلات » الذي يروي قصة عملية عسكرية هجومية للضفادع البشرية المصرية عام 1969، من إخراج إنعام محمد علي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووزارة الثقافة، وعدد من المؤسسات الفنية، وشركات الإنتاج الفنان الراحل.

كما نعاه عدد من الفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال الذي كتب « رحم الله الأستاذ النجم الممثل القدير القوي المحترف المصري المثقف الشاعر الصديق الأستاذ نبيل الحلفاوي الذي شرفت بالعمل معه 3 مرات ».

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