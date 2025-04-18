وفاة الفنان المصري سليمان عيد

غيب الموت، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري سليمان عيد، عن عمر يناهز 64 عاما.

وتعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وكان الظهور الأخير للفنان سليمان عيد أمام الناس والكاميرات منذ يومين، وبالتحديد أمس الأول الأربعاء في عزاء المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية.

وقد ولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم « الإرهاب والكباب »، أمام الزعيم عادل إمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

مع الإشارة إلى أن رصيده يتجاوز 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

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