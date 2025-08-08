وفاة الفنان المصري سيد صادق

توفي الفنان المصري، سيد صادق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وكتب لؤي نجل الفنان عبر حسابه على فيسبوك: « إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق) ».

يذكر أن الفنان سيد صادق شارك بعدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية المختلفة، حيث اشتهر بتقديم أدوار الشر، والخارجين على القانون.

من أشهر أعماله أفلام « الإمبراطور » مع أحمد زكي، و »النمر والأنثى » مع عادل إمام، و »كدة رضا » مع أحمد حلمي، ومسلسلات « فرقة ناجي عطا الله » مع عادل إمام »، و »الحقيقة والسراب » مع فيفي عبده، و »لن أعيش في جلباب أبي » مع نور الشريف، وغيرها من الأعمال الشهيرة والناجحة.

كلمات البحث :سيد صادق;فنان;وفاة