وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن 80 عاماً

أعلنت أسرة الفنان عبد العزيز مخيون وفاته، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية وحجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الأسرة، أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيجريان عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث خضع للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم الأربعاء.

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