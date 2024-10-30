وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي

توفي الفنان المصري القدير مصطفى فهمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 82 سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقد فارق مصطفى فهمي الحياة بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، عقب إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.

ويُعدّ مصطفى فهمي واحدًا من أهم نجوم السبعينيات، بدأ مسيرته الفنية من خلال مشاركته في بطولة فيلم «أين عقلي» في 1974، بطولة سعاد حسني، ورشدي أباظة، ومجموعة من ألمع النجوم، ثم توالت أعماله ما بين السينما والتلفزيون، ليحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وبصمة لجمهوره.

وفهمي هو من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، ومن أصول شركسية لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي، إذ كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.

وتزوج الفنان مصطفى فهمى ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها أبناءه «عمر ودينا»، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم «أهل الكهف»، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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