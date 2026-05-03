وفاة الفنان هاني شاكر بعد معاناة مع المرض

رحل الفنان المصري المخضرم هاني شاكر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 73 عاماً بعد أزمة صحية استمرت أكثر من شهرين على خلفية إصابته بنزيف حاد في القولون.

ويُعد الفنان هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث قدم خلال مسيرته الفنية الممتدة لعقود طويلة عشرات الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا، وارتبطت بوجدان الجمهور العربي، ما جعله يحظى بمكانة خاصة في تاريخ الأغنية المصرية.

وسيتم نقل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل ليواري الثرى، وذلك بعد وفاته صباح اليوم في مستشفى فوش بالحي السادس عشر بالعاصمة الفرنسية باريس، مع الإشارة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية العامة في باريس تنسقان مع أسرة الفنان الراحل لتسريع إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

